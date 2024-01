Calhanoglu, c’è un RECORD a un passo

Con la doppietta siglata ieri al Monza, Hakan Calhanoglu è stato assoluto protagonista della sfida in Brianza che ha consolidato la vetta della classifica per l’Inter, ma è anche valsa una particolare soddisfazione personale.

Il centrocampista turco, infatti, è arrivato a 10 gol stagionali: 9 in campionato e 1 in Champions League, contro il Salisburgo. Da quando è in Italia, solo in un’annata ha fatto meglio: era il 2017-18, vestiva la maglia del Milan e arrivò a quota 11. Se allarghiamo il raggio all’intera carriera del numero 20 nerazzurro, il record risale al 2013-14 con la maglia del Bayer Leverkusen, con 13 gol totali.

Insomma, al regista dell’Inter manca un solo gol per agguantare il record in Serie A e altri tre per eguagliare la stagione più proficua in carriera.