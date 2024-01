Juve in testa dopo la Supercoppa? Ad Appiano c’è una CONVINZIONE

Dopo la vittoria a Monza, la numero 16 in 20 giornate di campionato, l’Inter metterà in stand-by per un paio di settimane il discorso campionato. Martedì, infatti, i nerazzurri voleranno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, saltando la 21a giornata in programma contro l’Atalanta (recupero previsto il 28 febbraio).

Il prossimo impegno dell’Inter in Serie A è fissato per domenica 28 gennaio in trasferta contro la Fiorentina. In questo lasso di tempo, la Juventus giocherà due gare di campionato contro Sassuolo e Lecce: se dovesse arrivare una doppia vittoria, i bianconeri si porterebbero in testa alla classifica con una gara in più rispetto all’Inter.

Come riporta La Repubblica, tuttavia, ad Appiano Gentile c’è una convinzione: vietato fare calcoli, l’imperativo è pensare solo a sé stessi e al proprio campionato. Un pensiero che accomuna giocatori, staff tecnico e dirigenza. Il modo migliore per non vedere i fantasmi di due anni fa, quando l’asterisco in classifica condizionò psicologicamente il cammino dell’Inter nella corsa scudetto con il Milan.