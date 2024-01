Con la vittoria di ieri sul Monza, l’Inter si è portata a quota 51 punti in campionato dopo 20 giornate. Un ruolino di marcia impressionante, corroborato dai numeri offensivi e difensivi: 49 gol fatti e 10 subiti, differenza reti di +39.

Nell’era dei tre punti, l’Inter 2023-24 è la seconda migliore di sempre a livello di classifica al termine delle prime 20 partite. L’unica stagione in cui ha fatto meglio risale al 2006-07: era la squadra di Roberto Mancini che aveva collezionato 54 punti, tre in più rispetto a quella di Inzaghi. Al termine del campionato, l’Inter vinse il campionato con 97 punti totali, stabilendo il record nella storia del club.

Per rendere l’idea, i nerazzurri hanno totalizzato 2 punti in meno rispetto al Napoli dell’anno scorso, 5 in più rispetto alla prima Inter di Inzaghi e alle due di Mourinho, uno in più rispetto all’Inter di Mancini del 2007-08.