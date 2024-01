Spesso ci si chiede: ma non sarebbe il caso di farlo riposare? Poi però arriva il campo, lo vedi governare il reparto e diventare direttore d’orchestra. E allora capisci due cose: no, non è il caso, perché a dispetto dell’età è in condizioni fisiche ottime; e no, non è il caso perché, per Simone Inzaghi, Henrikh Mkhitaryan è letteralmente fondamentale.

In Monza-Inter non è entrato nel tabellino dei marcatori, ma l’armeno ha sfoderato un’altra prestazione formidabile. E ci siamo dimenticati la terza cosa: capisci anche perché la società abbia deciso di prolungare, per due anni, a un classe 1989.

Di seguito i voti dei giornali e di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Trovate un’azione offensiva dell’Inter senza il suo piede impegnato e vincerete un premio. Eccellente nelle letture, oltre che nelle esecuzioni. Intelligente pure quando respira“.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Tanto per cambiare avvia la maggior parte delle azioni che poi si rivelano decisive. A quasi 35 anni non smette di stupire“.

TUTTOSPORT 7,5 – “È attore protagonista nell’azione del secondo, in quella del terzo e in quella del quinto gol. E poi, di testa, per poco non riesce a entrare pure lui tra i marcatori“.

PASSIONE INTER 7,5 – “Sciupa una buona occasione per il 3-0, ma i suoi movimenti continui offrono sempre una soluzione ai compagni di squadra. Non a caso l’azione del 3-0 parte da una sua conduzione palla al piede. Bellissimo l’assist a Thuram“.