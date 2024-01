De Vrij, ritorno da BALUARDO: i voti dei giornali alla sua prestazione

L’ultima volta in campo? Più di un mese fa. Era il 3 dicembre, Napoli-Inter, 18 minuti e poi il problema agli adduttori che lo ha tenuto fuori per 20 giorni. Poi il rientro fra i convocati e le tre panchine consecutive contro Lecce, Genoa e Verona.

Ieri Simone Inzaghi, complice il turno di riposo per Francesco Acerbi, si è affidato nuovamente a Stefan De Vrij dal primo minuto per la gara contro il Monza. Il difensore olandese non ha deluso e il suo ritorno da titolare è stato da baluardo: prova sontuosa. Anticipi costanti, pulizia tecnica e anche la finezza che ha spianato la strada ai nerazzurri per il secondo gol.

Di seguito i voti dei giornali e di Passione Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Che giocata, sul gol del 2-0. Aveva bisogno di minuti, li ha trovati e la prestazione è stata doc: solo una sbavatura, in uscita. Acerbi ha un concorrente vero, lì in mezzo”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Torna in campo dopo quasi un mese e mezzo di assenza. Toglie subito la ruggine per blindare le zolle di competenza“.

TUTTOSPORT 7 – “L’azione del raddoppio nasce da una sua uscita palla al piede da professore. A corredo, è inappuntabile in difesa“.

PASSIONE INTER 7 – “Da un suo spunto nasce l’azione del 2-0. Mota Carvalho non gli dà troppi affanni nel primo tempo. Molto attento anche su Colombo nella ripresa. Ritrova il campo con una prestazione autoritaria“.