51 punti in 20 giornate, 49 gol fatti e 10 gol subiti, +39 di differenza reti. Già questi numeri fanno impressione e fotografano lo spessore fin qui mostrato dall’Inter di Simone Inzaghi, che ha aperto il girone di ritorno strapazzando il Monza a domicilio (1-5).

Ma c’è un’altra classifica che racconta lo strapotere dell’Inter: è quella dei marcatori in Serie A. I nerazzurri, com’è noto, vantano il capocannoniere indiscusso del torneo: Lautaro Martinez è arrivato a quota 18 gol in 18 partite disputate (ne ha saltate un paio per infortunio contro Lecce e Genoa).

Dietro di lui c’è il vuoto, vero, perché ha doppiato qualunque altro giocatore del campionato italiano. Ma dietro il vuoto, chi c’è? Ebbene, il vice-capocannoniere è un altro interista, Hakan Calhanoglu, giunto a 9 reti (con 7 rigori), insieme a Giroud del Milan e Berardi del Sassuolo. Appena dietro, ecco Marcus Thuram a 8 gol appaiato a Lukaku della Roma, Gudmundsson del Genoa e Soulé del Frosinone.