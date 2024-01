VIDEO – L’Inter SBARCA a Riyadh: l’INCREDIBILE accoglienza in aeroporto

Nella serata di ieri, intorno alle 20.45, l’Inter è atterrata a Riyadh per iniziare la sua missione per alzare la terza Supercoppa Italiana consecutiva. La formazione nerazzurra, per accedere alla finalissima, dovrà prima superare la Lazio nella semifinale in programma venerdì sera alle 20.00. Dall’altra parte del tabellone, invece, saranno Napoli e Fiorentina a contendersi l’accesso alla finale nel match di domani.

Come già avvenuto lo scorso anno, l’accoglienza per calciatori e staff nerazzurro è stata incredibile. Appena sbarcata in aeroporto, infatti, la squadra interista è stata ricevuta da una delegazione araba che ha consegnato loro un mazzo di fiori ciascuno ed offerto un thè. Al netto delle critiche piovute intorno alla competizione anche quest’anno organizzata in Arabia Saudita, all’Inter – così come a tutte le altre formazioni della Supercoppa – è stato riservato sin da subito un trattamento davvero speciale.