VIDEO – Lukaku contro Sommer: il portiere lo UMILIA!

La più grande occasione per la Roma, con l’Inter avanti per 3-2, è arrivata proprio sui piedi del grande ex: Romelu Lukaku. Il centravanti belga, servito in profondità, si è trovato a tu per tu con Yann Sommer.

Il portiere svizzero è stato bravissimo a sfruttare l’indecisione fatale dell’avversario: tirare col destro, rientrare sul sinistro o provare a saltarlo? Niente di tutto questo, perché Sommer nel frattempo gli aveva già sradicato la palla dai piedi in uscita. Di seguito il video: