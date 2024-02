La FOLLE esultanza di Inzaghi dopo Roma-Inter

Era una partita fondamentale e sentita. Per Simone Inzaghi più che per ogni altro, probabilmente. Il tecnico piacentino era molto rammaricato per la squalifica e per la mancata presenza in panchina. Decisiva la sua videochiamata all’intervallo di Roma-Inter per scuotere la squadra.

Al termine della gara, la moglie Gaia Lucariello ha postato una story su Instagram nella quale si vede proprio l’allenatore dell’Inter pazzo di gioia, all’interno di un’altra videochiamata, questa volta in famiglia. Di seguito l’immagine: