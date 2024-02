Bastoni domina e infrange un tabù: i voti dei giornali

Alessandro Bastoni è fra i protagonisti di Roma-Inter, gara vinta dai nerazzurri per 4-2. Una prestazione totale, soprattutto nel secondo tempo dopo la strigliata di Inzaghi nell’intervallo che proprio lui ha raccontato per primo. Il difensore nerazzurro, fra l’altro, segnando la quarta rete dell’Inter è tornato nel tabellino dei marcatori dopo 762 giorni: l’ultimo suo gol risaliva al 9 gennaio 2022 contro la Lazio, prima stagione di Inzaghi. Una vita fa.

Di seguito i voti dei giornali e di Passione Inter alla sua prestazione:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Non segnava in Serie A da 762 giorni. Ha scelto il momento giusto per rompere il digiuno. ll suo gol fa calare il sipario sul match ed evita l’ansia degli ultimi minuti. Asso di Bastoni“.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Muro in difesa, letale in attacco. Chiude le incursioni giallorosse, perfetto nelle uscite e nei contrasti in diagonale. Poi quel gol che chiude la partita e gli regala la prima esultanza stagionale. A 24 anni è il miglior centrale italiano senza se e senza ma“.

TUTTOSPORT 7 – “Segna il gol dell’apoteosi dopo aver annullato Dybala. Applausi“.

PASSIONE INTER 7,5 – “Nel primo tempo si propone con meno frequenza rispetto al solito, sebbene mostri la consueta qualità. Ma la ripresa è monumentale, in entrambe le fasi. E il gol del 4-2 è solo il coronamento di una prestazione superlativa“.