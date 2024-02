Inzaghi, la TELEFONATA decisiva all’intervallo: svelato il contenuto

Alessandro Bastoni e Massimiliano Farris, subito dopo la partita, hanno ammesso: c’è stata una comunicazione decisiva con Simone Inzaghi (squalificato e quindi impossibilitato a entrare negli spogliatoi) all’intervallo. Il tecnico piacentino, infatti, era decisamente infuriato dopo la rimonta della Roma nel primo tempo e ha strigliato tutti con una telefonata, parlando allo staff che ha fatto da tramite con i calciatori.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, chi era vicino all’allenatore dell’Inter in tribuna stampa racconta di un intervento piuttosto duro. Il contenuto? Lunghi riferimenti al lavoro dei quinti, ovvero Darmian e Dimarco, che secondo Inzaghi dovevano alzare il baricentro. Così è stato, in effetti, nella ripresa. E poi grande attenzione al lavoro dei centrocampisti, che dovevano trovare la posizione e recuperare mobilità per creare superiorità numerica.

Inzaghi ha vissuto in maniera intensa non solo l’intervallo, ma tutta la partita. Dalla tribuna stampa – racconta sempre la rosea – lo si sentiva chiaramente urlare “raddoppio“, “esci Matteo” (Darmian, ndr), “attenzione a Mancini” sui calci piazzati, “dai Lauti“, “non smettiamo di giocare“, “teniamo la palla“, “gestiamola!“. La reazione lo ha fatto evidentemente felice, come si evince dallo scatto “rubato” da sua moglie a fine partita.