Gol di Acerbi e due possibili RIGORI: la moviola di Roma-Inter

Roma-Inter è stata caratterizzata anche dal lungo consulto al Var dopo il primo gol nerazzurro, quello di Francesco Acerbi che ha sfruttato l’assist di Romelu Lukaku. L’arbitro Guida è stato richiamato al Var per valutare l’impatto di Marcus Thuram (in fuorigioco) sul posizionamento di Rui Patricio. Dopo aver rivisto diverse volte le immagini, il direttore di gara ha ritenuto che il francese non ostacolasse il portiere portoghese.

Una decisione che crea pareri discordanti fra i giornali, i quali commentano anche due possibili rigori per l’Inter: uno per un possibile fallo di mano di El Shaarawy e l’altro per una spinta di Paredes su Acerbi, che a sua volta sbatte su Lautaro. Di seguito la moviola di Roma-Inter:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – “Al 17′ pt gol di Acerbi e il Var (Mazzoleni più Pairetto Avar) richiama al video Guida che guarda, riguarda e conferma il gol. Bravo. Il contatto Rui Patricio-Thuram (in offside ma non influente) esiste ma non crea interferenza per un pallone che fra l’altro si infila nella parte opposta rispetto ai due in causa. Gol valido. Al 47′ check per El Shaarawy: niente mani. Al 48′ pt, spinta di Paredes ad Acerbi che cozza su Lautaro: palla non in gioco. Giallo ok a Mancini (su Mkhitaryan)“.

CORRIERE DELLO SPORT – “Testa di Acerbi, Thuram è addosso a Rui Patricio, preoccupato dalla sua presenza addosso, facile da vedere in tv. E Guida lo vede…Paredes spinge leggermente Acerbi che accentuando sbatte su Lautaro: mai rigore, non è fallo e perché il pallone non è in gioco. Testa di El Shaarawy, forse pallone sul braccio sinistro: autogiocata, nel caso“.

TUTTOSPORT – “Va a rivedersi per bene il gol di Acerbi e decide che Thuram (in fuorigioco) non ostacola Rui Patricio: scelta condivisibile. Mancano ijnvece un paio di gialli a Calhanoglu e Darmian“.