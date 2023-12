VIDEO – Napoli-Inter, gli audio del VAR chiudono le POLEMICHE

Nel corso di Open VAR, consueta trasmissione di DAZN nella quale si discutono gli episodi arbitrali più controversi della precedente giornata di Serie A, si è discusso, inevtiailmente, degli episodi di Napoli-Inter contestati dai partenopei.

Sia sul fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, che su quello di Acerbi su Osimhen, gli audio del VAR non sembrano avere alcun dubbio: la convinzione che non ci sia nessun contatto irregolare è unanime, in entrambi gli episodi, anche dopo diverse riprese.

Ecco i video: