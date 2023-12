Inter, RISCHIO calendario: il primo posto serve anche per la Serie A

Stasera l’Inter si gioca il primo posto nel girone di Champions League contro la Real Sociedad. I nerazzurri saranno costretti a vincere per arrivare davanti ai baschi e ottenere così, almeno sulla carta un sorteggio più agevole. Un traguardo importante per le ambizioni europee, ma che potrebbe avere ripercussioni anche in campionato.

Gli ottavi di finale, infatti, si giocheranno a febbraio e potrebbero incastrarsi in un periodo di sfide molto delicate in Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, non c’è ancora la data ufficiale, che arriverà solo dopo il sorteggio di lunedì, ma il rischio concreto è di ritrovarsi la gara di andata subito dopo gli scontri diretti con Juventus e Roma, rispettivamente il 3 e il 10 febbraio.

L’opinione di Passione Inter

Storicamente, i mesi di gennaio e febbraio sono sempre molto delicati per l’Inter, che già in passato ha perso diversi punti in quella fase di stagione. Il primo anno di Inzaghi, come ricorda anche la Rosea è l’esempio lampante: il doppio impegno contro il Liverpool, contribuì al periodo difficile nerazzurro, portando a qualche passo falso, poi decisivo per lo Scudetto. Una situazione da evitare che ricapiti a ogni costo.