Frattesi a due facce: che DIFFERENZA tra Serie A e Champions

L’apprendistato di Davide Frattesi all’Inter continua. Qualcuno, forse lo stesso giocatore, si aspettava un utilizzo maggiore fin da subito, ma la forza del centrocampo nerazzurro ha costretto l’ex Sassuolo a essere paziente e a lavorare sodo. In ogni caso, la fiducia di Inzaghi non sembra mancare, almeno in Champions League.

Il tecnico, infatti, ha di fatto annunciato la sua partenza da titolare contro la Real Sociedad, in quella che sarà la sua quarta partita dall’inizio in Europa. Un numero non indifferente, se si pensa che in Serie A, invece, Frattesi ne abbia collezionata una sola presenza dal primo minuto, lo scorso 24 settembre contro l’Empoli.

In campionato, in 13 presenze totali, Frattesi ha di fatto collezionato un minutaggio inferiore rispetto a quello in Champions League: 298′ contro 305′ (dati Transfermarkt). E se in Serie A, è riuscito a trovare il gol nel Derby, in Europa è stato decisivo per la qualificazione con 1 rete e 3 assist.