VIDEO – La PAROLA di Lautaro che fa sbagliare il rigore a Henry

I minuti finali di Inter-Hellas Verona sono già entrati nella storia del club nerazzurro. Prima il gol di Frattesi in pieno recupero, poi il rigore sbagliato da Henry a tempo scaduto, sul quale sono già emersi diversi retroscena.

Da Sommer che chiede consigli ad Audero, allo stesso Frattesi che pesta la zolla del dischetto. Ora emerge un nuovo dettaglio: come riportato da DAZN, infatti, al momento della conclusione del francese, Lautaro Martinez avrebbe pronunciato la parola “Kirikocho”, che in Sud America si utilizza per portare sfortuna al proprio avversario. Un gesto scaramantico che ha funzionato.

Questo il video completo: