Continua il lavoro della dirigenza dell’Inter per individuare i migliori profili per rafforzare l’Inter, possibilmente a basso costo, viste le ristrettezze economiche del club. Tra i profili pià seguiti in questo senso c’è sicuramente Mehdi Taremi, in scadenza di contratto con il Porto.

E per l’iraniano l’Inter vuole fare sul serio. Come racconta Tuttosport, infatti, i nerazzurri avrebbero incontrato nella propria sede un mediatore dell’operazione. La dirigenza avrebbe ribadito la seria intenzione di prendere il giocatore a parametro zero fra 6 mesi, dal momento che il suo profilo viene ritenuto perfetto per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Taremi è da tempo l’obiettivo principale dell’Inter per l’attacco e l’indiscrezione di Tuttosport non fa che confermare questo scenario. I tifosi sperano ancora che l’iraniano possa vestirsi di nerazzurro già in questa finestra di mercato, ma l’arrivo a costo zero sembra ormai la strada più facilmente percorribile.