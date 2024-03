VIDEO – “Rimanere alla Roma?”: Lukaku scoppia a ridere e pensa all’Inter

Romelu Lukaku sembra aver finalmente imparato una lezione: mai dare per scontato il futuro in un club, soprattutto se il tuo cartellino appartiene ad un’altra società. Dopo aver ‘tradito’ per la seconda volta i tifosi dell’Inter la scorsa estate, rifiutandosi di tornare a Milano a vestire ancora i colori nerazzurri, l’attaccante belga ha iniziato a dare un peso diverso alle sue parole.

Dopo il largo successo ottenuto ieri dalla sua Roma in Europa League all’andata contro il Brighton, dallo studio di Sky Sport è stata rivolta al centravanti in prestito dal Chelsea una domanda sul suo possibile futuro in maglia giallorossa oltre questa stagione. Consapevole delle conseguenze prodotte da alcune sue promesse fatte in passato ai tifosi dell’Inter, stavolta Lukaku è scoppiato a ridere evitando la risposta.

Questa la sua reazione esilarante nel siparietto avvenuto in diretta: “Se mi piacerebbe rimanere alla Roma? Ragazzi, non voglio fare polemiche con l’Inghilterra, voi lo sapete. Devo essere intelligente, capite. Io me ne vado ragazzi. Se ho imparato la lezione? Devo stare attento”.