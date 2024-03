CdS: “Clamoroso: l’Inter prova a scippare CAMARDA al MILAN”

L’Inter è al lavoro già da diverse settimane per il mercato del futuro. E non solo quello che riguarda la prossima sessione estiva di calciomercato, con il focus anche su colpi maggiormente in prosepttiva. E uno di questi potrebbe essere un clamoroso scippo al Milan.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando seriamente di ingaggiare Francesco Camarda, attaccante classe 2008 delle giovanili rossonere, che ha già esordito in Serie A in questa stagione.

Il giovanissimo bomber compirà 16 anni domenica e da quel momento potrà firmare il suo primo contratto professionistico, non obbligatoriamente con il Milan. Su Camarda ci sarebbero molti club in tutta Europa, ma l’attaccante piace molto all’Inter che sembra intenzionata a fare sul serio.