Analisi TOTALE Bologna-Inter: segreti, preview e formazioni

L’ANALISI DI BOLOGNA-INTER

L’Inter si prepara al trittico di fuoco prima della sosta nazionali: Bologna e Atletico Madrid in trasferta, poi Napoli in casa. Si comincia dal Dall’Ara, nella gara valida per la 28a giornata di Serie A. I nerazzurri sono reduci da nove vittorie consecutive in campionato, ma in stagione non hanno mai vinto contro gli uomini di Thiago Motta nel doppio precedente a San Siro: un pareggio in campionato il 7 ottobre (2-2) e una sconfitta agli ottavi di Coppa Italia (1-2 dopo i tempi supplementari).

La sfida sarà arbitrata da Luca Pairetto e verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Andiamo a sviscerare i temi di questa gara per capire che tipo di partita attende l’Inter a Bologna, dove non vince dal 3 aprile 2021 con Antonio Conte in panchina.

