Ansia Griezmann per Simeone: “Domani out. Con l’Inter non si sa”

Non arrivano buono notizie per Diego Simeone a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l’Inter. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato così delle condizioni di Antoine Griezmann, alla vigilia della sfida contro il Cadice:

“Per domani non sarà a disposizione, non sappiamo se tornerà contro l’Inter e se no per il Barcellona”

Molti dubbi, insomma, sulla presenza del Petite Diable in vista della sfida del Wanda Metropolitano di mercoledì 13 marzo. Vista la crucialità della gara è probabile che i Colchoneros faranno di tutto per recuperarlo, ma in ogni caso le condizioni dell’attaccante francese rimarrebbero un’incognita