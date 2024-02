VIDEO – Simeone fa il FURBO e chiede il cambio per… BARELLA!

Nicolò Barella è stato uno dei migliori in campo di Inter-Atletico Madrid, grazie a una prestazione di grande sostanza e quantità. Diego Simeone aveva probabilmente fiutato la grande prestazione in arrivo da parte del centrocampista e forse per questo motivo nel primo tempo ha chiesto il cambio per il centrocapista nerazzurro, quando lo ha visto zoppicare dopo un contrasto.

Questo il video: