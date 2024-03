VIDEO – Tacco e tunnel, Thuram delizia San Siro: De Winter UMILIATO

Sono stati minuti importanti quelli messi nelle gambe da Marcus Thuram per l’ultima mezz’ora di Inter-Genoa. L’attaccante francese non vedeva infatti il campo dal primo tempo nerazzurro contro l’Atletico Madrid, match in cui aveva riportato un piccolo problema muscolare all’adduttore.

Pienamente recuperato e a disposizione di Simone Inzaghi, il centravanti è stato lanciato in campo contro il Grifone sia per ritrovare il ritmo partita, ma anche per dare una mano ai compagni in una fase di grande difficoltà all’interno del match poi vinto di misura.

Giusto il tempo di prendere le misure sugli avversari, a Thuram sono bastati pochi minuti per entrare in partita e deliziare i suoi tifosi con giocate di classe assoluta come quella realizzata ai danni del povero De Winter. Ecco il video del super dribbling: