La MOVIOLA di Inter-Genoa: dal rigore al giallo inesistente per Lautaro

Ha generato non poche polemiche la gara vinta ieri sera dall’Inter a San Siro per 2-1 sul Genoa. A suscitare grande dibattito, in particolare, è stato il rigore assegnato ai nerazzurri nel corso del primo tempo quando la squadra di Simone Inzaghi si trovava già in vantaggio di una rete. Punito l’intervento in ritardo di Frendrup su Barella, una volta che il centrocampista aveva già calciato senza inquadrare lo specchio della porta difesa da Martinez.

Questa la moviola di Inter-Genoa secondo La Gazzetta dello Sport che ha analizzato anche il giallo assurdo per presunta simulazione mostrato a Lautaro: “Svista di Ayroldi quando assegna assegna rigore all’Inter per fallo di Frendrup su Barella: Paterna lo richiama al video per cambiare idea ma l’arbitro tiene la propria decisione. Rigore che non c’è per il tocco del pallone di Frendrup prima dell’incrocio con Barella. Manca un giallo a Gudmndsson e l’ammonizione di Lautaro non c’è: è solo una sterzata. Vitinha-gol, giusto annullare per fuorigioco”.