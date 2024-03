Inter, Sanchez CONQUISTA i quotidiani: “Ha qualità superiori”

Nella serata in cui ci si aspettava la prestazione della conferma, Alexis Sanchez non solo ha convinto tutti, ma è pure risultato decisivo su entrambi i gol messi a segno dall’Inter contro il Genoa. L’attaccante cileno ha prima disegnato il passaggio vincente per il gol di Asllani ed ha poi trasformato il rigore del momentaneo 2-0.

Il Niño Maravilla sta sicuramente vivendo il suo miglior momento dal ritorno a Milano ed è stato giustamente premiato dai principali quotidiani sportivi che lo hanno premiato con il titolo di migliore in campo di Inter-Genoa. Questi i voti altissimi assegnati alla partita di Sanchez:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – In punta di piedi, perché ha qualità superiori che gli consentono di ballare mentre gli altri camminano. Trasforma un corridoio in autostrada per Asllani sull’1-0, poi si prende il pallone del rigore per il primo gol in campionato.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Tante cose buone, dall’assist per Asllani al rigore trasformato con freddezza. In più cuce il gioco fra centrocampo e attacco come gli chiede Inzaghi a gran voce.

TUTTOSPORT 7 – Regala l’assist rompi-ghiaccio ad Asllani e poi ci mette la firma su rigore avvinghiando la palla tra le mani, mentre Lautaro sperava in un beau geste: passano gli anni, ma la cattiveria e la classe restano quelle dei bei tempi.

PASSIONE INTER 7 – Lavora soprattutto di sponda e trova un assist perfetto per il grande inserimento di Asllani. Realizza con freddezza dal dischetto. Cala un po’ nella ripresa, ma i segnali che confermano la sua crescita li ha dati eccome.