Ansia Inter per Asllani e Frattesi: cosa filtra dallo staff medico

Verranno monitorate durante le prossime ore le condizioni di Krjstian Asllani e Davide Frattesi. Il centrocampista albanese, infatti, si è toccato l’inguine sul finale di Inter-Genoa dopo aver calciato un corner, mentre l’ex Sassuolo – al rientro da due fastidi al retto femorale – durante il riscaldamento si è rivolto verso lo staff medico nerazzurro con una smorfia, prima di riaccomodarsi in panchina per non correre altri rischi.

Una situazione da tenere costantemente sotto controllo, considerata l’assenza di Calhanoglu a centrocampo. Il regista turco dovrebbe comunque rientrare tra i convocati in vista del Bologna, così da puntare ad una maglia da titolare per il ritorno in Champions League di settimana prossima contro l’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda invece gli ultimi aggiornamenti su Asllani e Frattesi, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, lo staff medico dell’Inter ha fatto sapere che nessuno dei due centrocampisti ha riportato problemi e che, per questa ragione, non sono al momento previsti esami strumentali.