Il rinnovo di Sanchez grazie al Mondiale: l’Inter ci pensa davvero

Un’ipotesi che si discute ormai da diversi giorni negli uffici di Viale della Liberazione riguarda la possibile permanenza di Alexis Sanchez all’Inter per la prossima stagione. L’attaccante, che più di tutti aveva spinto la scorsa estate per tornare a Milano, ha siglato ad inizio stagione un contratto annuale con ingaggio da 2,8 milioni di euro.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l’umiltà con cui il cileno si è messo a disposizione della squadra ha colpito positivamente Simone Inzaghi, soddisfatto anche per il rendimento evidenziato nelle ultime settimane. Schierato dal primo minuto contro il Genoa, ieri sera Sanchez è riuscito ad incidere sul match con un gol su rigore e un assist al bacio per la prima rete di Asllani.

Non è escluso a questo punto che, nonostante l’ingaggio già bloccato a costo zero di Taremi, l’Inter possa comunque avviare le trattative per il rinnovo di contratto del Niño Maravilla. In virtù del nuovo format allargato della Champions League e soprattutto della partecipazione dei nerazzurri al Mondiale per Club nel 2025, la società starebbe pensando di affrontare la prossima stagione con cinque punte nel proprio organico.

L’opinione di Passione Inter

Di questo passo, diventa davvero difficile negare il rinnovo del contratto ad un Sanchez rinato. L’attaccante, tra l’altro, sarebbe disposto ad accontentarsi di un ingaggio inferiore rispetto agli attuali 2,8 milioni. In virtù di un calendario ancor più ricco di appuntamenti per la stagione 2024/25, una quinta punta farebbe comodo non poco a Simone Inzaghi. Tanto potrebbe però dipendere dalle valutazioni che il club farà su Valentin Carboni, di rientro a giugno dall’ottimo prestito con la maglia del Monza.