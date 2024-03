Zangrillo furioso dopo il rigore: “Ecco perché ho lasciato lo stadio”

Oltre alle polemiche scaturite dalla segnalazione del calcio di rigore in favore dell’Inter per l’intervento in ritardo di Frendrup su Barella, a far discutere a San Siro è stato anche un episodio avvenuto in tribuna d’onore. Il presidente del Genoa, il professor Alberto Zangrillo, ha infatti lasciato lo stadio subito dopo la conferma del tiro dal dischetto da parte dell’arbitro Ayroldi.

Intervenuto su X, il numero uno del Grifone ha poi spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare San Siro: “Ieri sera sono uscito dallo stadio al posto della squadra e dei nostri tifosi L’ho fatto nel rispetto delle istituzioni, senza alzare la voce, con atteggiamento composto. Sono fiero dei miei ragazzi, grato a mister Gilardino e commosso per la superba presenza dei nostri unici tifosi”.