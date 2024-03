1 di 6

L’ANALISI DI INTER-GENOA

L’Inter batte anche il Genoa e si aggiudica la dodicesima vittoria consecutiva su altrettante gare giocate nel 2024, ottava di fila in campionato. I nerazzurri di Simone Inzaghi faticano forse più del previsto e vengono messi in difficoltà per la seconda volta in campionato dalla squadra di Gilardino, ma ottengono ugualmente i tre punti grazie alle reti di Asllani e Sanchez su rigore. Nella ripresa i liguri la riaprono con Vasquez, ma l’Inter resiste nel finale e ottiene un successo vitale che la proietta a +15 sulla Juventus seconda in classifica.

Andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Genoa 2-1, Monday Night della 27a giornata di Serie A 2023-24.

SCORRI SCHEDE>>>