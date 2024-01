VIDEO – Viviano NETTO sul rigore: “Da portiere non c’è mai fallo!”

Il rigore fischiato contro Sommer per fallo su Nzola ha fatto molto discutere, dal momento che il portiere dell’Inter sembra essere arrivato prima sul pallone. Sull’episodio di Fiorentina-Inter, è intevenuto anche il portiere Emiliano Viviano, ex nerazzurro, ma tifosi Viola, che si è espresso nettamente in difesa dell’estremo difensore svizzero durante un suo intervento su TvPlay.it.

