La prestazione di Asllani NON CONVINCE fino in fondo i giornali

Uno degli osservati speciali della sfida di ieri sera al Franchi era sicuramente Kristjan Asllani, chiamato a sostituire Hakan Calhanoglu, squalificato. Il centrocampista albanese ha giocato tutta la gara con la Fiorentina, contribuendo anche alla vittoria dell’Inter, con l’assist per Lautaro Martinez.

Tuttavia, il suo apporto non sembra aver convinto del tutto i quotidiani sportivi, che, ad eccezione di Tuttosport non sono andati oltre la sufficienza per giudicare la sua partita di ieri. Per La Gazzetta dello Sport, infatti, i suoi palloni sono “troppo lavorati” rispetto a quelli di Calhanoglu, anche se bene gestitii

Per il Corriere dello Sport, invece, vive i primi 20 minuti ai margini per poi entrare nella manovra, ma non andando oltre a giocate sufficienti. Va detto, però, come il quotidiano romano sembri dimenticare l’assist per il gol dell’1-0.

Di seguito le pagelle complete dei quotidiani sportivi e quella di Passione Inter:

La Gazzetta dello Sport 6 – “Il merito più grande, il pallone sulla testa di Lautaro-gol. Regia diversa rispetto a Calhanoglu: palloni ben gestiti, ma a volte troppo lavorati”.

Corriere dello Sport 6 – “Venti minuti ai margini dell’azione nerazzurra, poi c’entra dentro facendo cose sufficienti”.

Tuttosport 6.5 – “Gioca facile e, da calcio d’angolo, svolge alla perfezione lo schema mandato a memoria alla Pinetina regalando a Lautaro la palla dell’1-0”.

Passione Inter 6.5 – “Molto bello il cross che manda in gol Lautaro. Qualche difficoltà nella gestione del pallone, a causa del pressing della Fiorentina, ma se la cava. Tiene nel secondo tempo in fase difensiva, mostrando grande solidità mentale”.