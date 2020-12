23 gol nella ripresa: nessuno come l’Inter nei top 5 campionati d’Europa. Non sono dettagli

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 23 gol siglati i nella ripresa, nessuno nei top 5 campionati europei ha segnato così tanto come l’Inter di Conte nel secondo tempo. Un dettaglio da non sottovalutare che dimostra la forza di questa squadra.

Spesso l’Inter ha dovuto ribaltare il risultato nei secondi 45 minuti, a differenza dello scorso campionato quando la squadra nerazzurra metteva alle corde l’avversario nella prima frazione.

