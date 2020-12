La moviola di Verona-Inter: Magnani rischia in area di rigore. Giusto annullare l’1-3 di Lukaku

Partita tutto sommata facile da gestire quella tra Verona e Inter per l’arbitro Giacomelli. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il match non nasconde troppe insidie e il direttore di gara è attento sin dalle prime battute.

Corretta la gestione dei cartellini, l’unico episodio spigoloso è al 74′ quando Magnani trattiene leggermente Lukaku in area di rigore: l’attaccante belga va giù ma è giusto lasciar correre. All’ultimo secondo ancora protagonisti i due: Hakimi serve il numero 9 a porta vuota ma l’attaccante nerazzurro si era liberato del difensore del Verona con un fallo prima di entrare in area di rigore. Giusto annullare la rete.

