L’Inter chiude in bellezza il 2020. La squadra nerazzurra batte il Verona 1-2 grazie alle reti di Lautaro e Skriniar, centrando così la settima vittoria di fila in campionato. Conte chiude l’anno al secondo posto in classifica, la sua Inter ha reagito da grande squadra dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ecco i Top&Flop di Verona-Inter.

