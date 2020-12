Accadde Oggi – 3 dicembre 1995: primo gol di Javier Zanetti con l’Inter. Cremonese battuta 2-0, “Pupi” apre le marcature

Di date marchiate a fuoco col nome di Javier Zanetti nella storia dell’Inter se ne trovano molte. Un binomio, quello tra il calciatore argentino e la società nerazzurra, che è continuato quasi per 20 anni. Era infatti l’estate del 1995 quando il club meneghino annunciava l’arrivo del sudamericano tra le proprie fila. Un acquisto destinato a rendere orgogliosi i tifosi interisti in svariate occasioni, dentro e fuori dal campo. La puntata di oggi di Accadde Oggi, rubrica curata da Passioneinter.com, celebra i 25 anni dal primo gol in maglia nerazzurra di Zanetti.

L’annata 1995-96 per i nerazzurri non iniziò nel migliore dei modi in campionato: con tre vittorie, sei pareggi e due sconfitte infatti gli uomini di Roy Hogdson si presentavano il 3 dicembre contro la Cremonese. Un match importante, da non sbagliare. I nerazzurri scendono bene in campo nonostante l’inferiorità numerica dopo 3 minuti, macinando gioco e rendendosi pericolosi a più riprese. Al diciottesimo minuto è proprio Zanetti che recupera un pallone sulla trequarti offensiva, puntando la porta e trovando la via del gol personale dopo aver saltato diversi avversari. San Siro esulta, inconsapevole che quel ragazzo argentino, arrivato a Milano qualche mese prima, sarà uno degli uomini più importanti della storia del club e non solo. A chiudere le danze arriva il gol di Maurizio Ganz dopo una ventina di minuti dal sigillo di Zanetti. Quel giorno la Milano nerazzurra vide il primo gol del futuro capitano, che a Madrid alzerà la Champions League 15 anni più tardi, chiudendo così la storica stagione del Triplete.