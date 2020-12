Il primo presidente di Eriksen: “Vuole giocare con l’Inter, uno come lui non può stare in panchina”

Christian Eriksen, si sa, non sta passando mesi felici da quando indossa la maglia dell’Inter. Nonostante ciò, però, il danese si è sempre contraddistinto per una certa professionalità, segno che la sua volontà sia quella di rimanere. Claus Hansen, ex presidente del Middelfart Boldklub, prima squadra dell’ex Tottenham, ne ha parlato al portale europacalcio.it.

Ecco, dunque, le sue parole: “Era un bravissimo ragazzo con una grande determinazione. Era inoltre molto positivo e non vedeva l’ora di migliorare e apprendere cose nuove. Ricordo ancora che osservava molto suo padre Thomas, anch’egli calciatore. Era il suo modello di riferimento e spesso si allenavano assieme. Non conosco Conte, tantomeno i motivi delle sue decisioni. Dico solo che uno come Christian deve giocare, tutti noi conosciamo le sue qualità. Parliamo di un giocatore molto intelligente, all’Inter non ha avuto le giuste opportunità, ma in nerazzurro è contento. Ha un grande feeling con i suoi compagni di squadra, Lukaku su tutti“.

E poi: “Non so se partirà e non voglio fare questi discorsi. Christian vuole giocare con la maglia dell’Inter, che è un’ottima squadra, gli piace l’ambiente nerazzurro“.

