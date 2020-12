Mercato – Il Tottenham insiste per Skriniar, l’Inter apre in vista di gennaio: fissato il prezzo

Milan Skriniar potrebbe lasciare l’Inter durante la sessione di mercato invernale. La notizia è stata lanciata da Fabrizio Romano e riportata in Inghilterra dal Sun, che riferisce come la formazione nerazzurra abbia necessità di incassare e sarebbe disposta a sacrificare il suo centrale difensivo.

In queste settimane Skriniar sta mostrando un maggior adattamento alla difesa a tre di Antonio Conte, dopo qualche difficoltà palesata nella passata stagione, ma potrebbe essere sacrificato in nome del bilancio. Su di lui il Tottenham di José Mourinho, che da tempo desidera un rinforzo di qualità per alzare il livello del suo pacchetto arretrato.

Milan Skriniar, Getty Images

Dall’Inter arriverebbero segnali di apertura: nel quartier generale di Viale della Liberazione chiedono una cifra che orbita intorno ai 50 milioni di euro. Se gli Spurs dovessero presentarsi con tale somma, la società nerazzurra dovrebbe lasciar partire il suo centrale difensivo.

