Lukaku, numeri record: superato Crespo, Eto’o nel mirino. Per media gol è il migliore di sempre

Si sprecano gli elogi per Romelu Lukaku: il centravanti belga sta infatti riscuotendo enormi consensi dopo l’ottima prova in Champions con il Borussia Mönchengladbach. Ma a stupire sono i numeri impressionanti che il numero nove sta collezionando con la maglia dell’Inter.

Stando a quanto riportato quest’oggi su Il Giorno, gli attuali 45 gol siglati in poco più di una stagione all’Inter sono soltanto otto in meno rispetto a quelli totalizzati da Samuel Eto’o. Lukaku ha già raggiunto Hernan Crespo, ma l’argentino ha impiegato 116 partite per arrivare allo stesso numero di marcature, mentre il belga di presenze ne ha 63: non è impensabile un ingresso nella Top 20 della storia del club già in questo campionato.

La sua media realizzativa con l’Inter è di 0,71 a partita. Se si escludono alcuni calciatori che ad inizio Novecento hanno realizzato un altissimo numero di gol in poche gare e si fa partire il timer dagli anni venti, l’attaccante belga ha il miglior rapporto tra presenze e reti della storia interista. Lukaku supera gente come Nyers (0,70), il miglior marcatore nerazzurro Meazza (0,66) e Vieri (0,64).

