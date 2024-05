Allarme Acerbi: quando tornerà a disposizione dell’Inter

Francesco Acerbi si è arreso alla pubalgia e lunedì si sottoporrà a un intervento chirurgico, saltando quindi i prossimi Europei. Uno stop che apre nuovi scenari anche per il prossimo calciomercato dell’Inter, con tre nomi nel mirino per la difesa.

Il difensore nerazzurro aveva annunciato, dopo la vittoria aritmetica dello scudetto nel derby, di aver giocato a lungo con il problema fisico, decidendo di fermarsi proprio per recuperare adeguatamente in vista della rassegna continentale per nazionali. Acerbi aveva quindi saltato le gare contro Torino, Sassuolo e Frosinone, tornando in campo per le ultime due gare contro Lazio e Verona. Tutto inutile, perché il problema si è riacutizzato e l’operazione si è resa necessaria.

Secondo il Corriere dello Sport, non ci sono ancora certezze in merito ai tempi di recupero, ma tutto lascia pensare che Acerbi tornerà a disposizione dell’Inter per l’inizio del ritiro estivo, previsto intorno al 10 luglio. A quel punto, però, andrà verificata la condizione fisica dell’ex Lazio in vista di una stagione che potrebbe rivelarsi massacrante e con cinque competizioni ad attendere i nerazzurri: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League (con nuova formula e più partite) e Mondiale per Club.