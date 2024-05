Zhang-Oaktree, fine della storia: “L’Inter vale più di un miliardo di euro”

Potrebbe essere finita qui la vicenda fra Steven Zhang e Oaktree, scongiurando dunque il rischio di battaglie legali paventate in un primo momento. Secondo Il Sole 24 Ore, infatti, è stata depositata la famosa perizia con la valutazione dell’Inter e già consegnata al fondo californiano.

Si tratta di un documento realizzato dai consulenti di Kpmg sul quale vige grande riserbo ma, secondo il quotidiano economico, la valutazione del club dovrebbe attestarsi sopra un miliardo di euro, compresi i debiti. La perizia tornerà utile sia come base di partenza per la cessione del club, sia per gli avvenimenti che faranno seguito alla futura vendita da parte di Oaktree.

In quel momento, infatti, il fondo californiano verrà rimborsato del prestito concesso a Zhang più gli interessi, mentre a Suning spetterà la differenza fra quanto dovuto a Oaktree e i debiti complessivi, ovvero – sempre secondo Il Sole 24 Ore – i 415 milioni del bond con scadenza 2027. Il gruppo cinese avrà quindi l’opportunità di rientrare, almeno parzialmente, dell’investimento nel club nerazzurro.