Nuovo presidente Inter: i quattro candidati

Si avvicina martedì 4 giugno, data della tanto attesa assemblea dei soci convocata da Steven Zhang che porterà alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione nerazzurro. L’evento si terrà a Palazzo Parigi e c’è grande curiosità, in particolare, sulla scelta del nuovo presidente dell’Inter. Ad oggi la cerchia dei candidati sembra essere ridotta a quattro nomi: tre afferiscono ai nuovi proprietari di Oaktree, mentre l’altro rappresenterebbe una scelta improntata sull’interismo.

Il primo profilo è quello di Carlo Marchetti, notaio milanese di fede nerazzurra che dal 2021 siede nel CdA nerazzurro e negli ultimi tre anni ha avuto dunque modo di seguire attentamente tutte le dinamiche del club. Marchetti, infatti, era stato scelto da Oaktree come membro indipendente insieme ad Amedeo Carassai.

Da non trascurare neppure le possibili nomine di Alejandro Cano e Katherine Ralph, ovvero i due dirigenti di Oaktree fotografati insieme a Marotta e Antonello il giorno dopo l’escussione del pegno e già diverse volte presenti in sede. Cano è uomo di punta per la strategia “Global Opportunities” di Oaktree, lavora nel fondo californiano dal 2012 ed è catalano di nascita, sebbene padroneggi l’italiano. Più volte presente alle partite dell’Inter negli ultimi anni (era anche al Metropolitano per gli ottavi di ritorno in Champions a marzo), è stato il primo rappresentante del fondo a rilasciare una dichiarazione ufficiale, tramite il comunicato con cui Oaktree annunciava di essere nuovo proprietario. Ralph si occupa invece prevalentemente dell’aspetto legale, lavora con il fondo dal 2013, è britannica ma parla alla perfezione l’italiano, detenendo anche la residenza nel nostro Paese.

Meno probabile, invece, che si opti per una figura simbolo del mondo Inter come Javier Zanetti, ma non si possono escludere sorprese. L’ex capitano è vicepresidente del club fin dal ritiro dal calcio giocato, risalente al 2014, e si appresta a lavorare con la terza proprietà diversa dopo le gestioni Thohir e Suning: chissà che non possa salire ulteriormente di grado. Martedì la decisione ufficiale.