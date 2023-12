Acerbi, che BORDATA alla Juve nel post-partita!

Francesco Acerbi parla a Dazn dopo il pareggio ottenuto dall’Inter contro il Genoa al Ferraris. Queste le sue dichiarazioni, come di consueto, per niente banali:

IL RISULTATO – “Partita ostica, noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita e sofferto sui calci piazzati. Il pareggio è più che giusto“.

LA CHAMPIONS DELL’ANNO SCORSO – “La Champions è stato un percorso inaspettato l’anno scorso, facendo la finale come ciliegina sulla torta. Poi quando arrivi in una finale, essendo partita secca, può succedere tutto ed è stato un peccato“.

OBIETTIVO SCUDETTO – “Vorrei ricordare che quest’anno abbiamo cambiato tanti giocatori: sono arrivati tre portieri nuovi, Thuram che non pensavamo così forte, Bisseck, Carlos Augusto e così via. Sono andati via Brozovic, Handanovic, Dzeko, Lukaku. Giocatori fortissimi. Abbiamo preso tanti calciatori che erano un punto di domanda ma si sono rivelati forti e utili, perché siamo un ottimo gruppo. E lo stiamo dimostrando con i fatti. Poi il pareggio stasera ci può stare. Noi cerchiamo sempre di puntare in alto perché abbiamo tutte le capacità di vincere“.

LA BORDATA ALLA JUVE – “Noi abbiamo la forza di dire che possiamo competere con tutti. Ma se guardi i nomi di chi è andato via, leggi nomi di calciatori forti. Io non leggo molto i giornali, ma sento dire che l’Inter deve vincere per forza il campionato. Vorrei ricordare però che la Juve ha preso Vlahovic, Bremer, Chiesa e ha speso 200 milioni. Noi facciamo mercato a parametro zero, ma dobbiamo vincere il campionato…“.