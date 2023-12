Genoa-Inter, Inzaghi: “Ai miei giocatori stasera rimprovero solo una cosa…”

Simone Inzaghi commenta l’1-1 maturato in Genoa-Inter che chiude il 2023 dei nerazzurri. Queste le dichiarazioni del tecnico piacentino ai microfoni di Dazn:

LA PARTITA – “Sapevamo che tipo di partita sarebbe stata. Abbiamo trovato un Genoa che sta bene fisicamente e mentalmente, è stata una gara combattuta, giocata discretamente da entrambe le squadre nel primo tempo. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ad eccezione del modo in cui abbiamo difeso sul loro gol. Chiudendo il primo tempo in vantaggio, la ripresa sarebbe stata diversa. Volevamo vincere, non siamo contenti del pareggio. Manca una partita alla fine del girone d’andata, dobbiamo continuare sapendo che tutte le partite portano insidie, come stasera a Genova“.

GOL PRESO DA CORNER – “Non avevamo mai preso gol da palle inattive quest’anno, dovevamo difendere meglio in quell’occasione. Nel secondo tempo, poi, non era semplicissimo giocare col campo pesante per entrambe le squadre. Abbiamo mosso la palla più velocemente rispetto al primo, creato un’occasione clamorosa con Acerbi ma il loro portiere ha fatto una gran parata. Poi abbiamo recuperato bene su un paio di ripartenze loro“.

IL GENOA – “Abbiamo trovato una squadra che difendeva medio-bassa, molto intensa. Non era facile, dovevamo muovere la palla più velocemente, cosa che solitamente facciamo. Stasera avevamo qualche difficoltà in più per il campo e per l’avversario. Bisogna comunque sottolineare i meriti del Genoa che ha meritato il punto e fatto una buona gara“.

ASSENZA LAUTARO – “Non dev’essere un alibi. Oltre a lui avevamo fuori Dimarco e Cuadrado, speriamo possano rientrare dalla prossima. La squadra ha fatto bene col Lecce, poi oggi affrontavamo una squadra che in casa ha fatto grandi prestazioni con tutti“.

ASPETTATIVE PER IL 2024 – “Mantenere compattezza e voglia. Non siamo ancora a metà del percorso, finora abbiamo fatto bene ma il cammino sarà lungo e difficile, per noi come per tutti. Ci saranno i momenti di difficoltà e lì dovremo essere bravi“.