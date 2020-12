Adani: “Eriksen non è un giocatore normale. Per Conte un gregario, ma la gente non è scema”

L’opinionista di Sky ha poi aggiunto: “Quello che non accetto è considerare Eriksen un giocatore normale, non è vero. E non è vero che in Italia non conoscevamo Eriksen: lo conoscevamo tutti. In Italia la gente non è scema, come vogliono far credere. Eriksen non viene dal campionato del Lussemburgo, viene dalla Premier League dove ha fatto la differenza, risultando il secondo miglior giocatore per gli assist dopo De Bruyne“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<