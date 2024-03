Anche l’agente di Barella a Madrid: manca un dettaglio alla firma

Sebbene abbia riservato una grande delusione sul campo, la giornata di ieri è stata comunque molto importante per il futuro dell’Inter. A Madrid, infatti, oltre all’agente di Lautaro Martinez, era presente anche quello di Barella, Alessandro Beltrami, per discutere del rinnovo di contratto del centrocampista.

Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la firma del centrocampista sembra essere anche più vicina rispetto a quella dell’attaccante argentino. L’accordo è sostanzialmente raggiunto: 7 milioni di euro netti, tra base fissa e bonus personali alla portata e bonus di squadra.

Il prolungamento di Barella sarà fino al 2029, blindando di fatto il suo futuro all’Inter. Per l’ufficialità della trattativa manca solo un dettaglio, come nel caso di Lautaro: il via libera presidenziale di Steven Zhang.

L’opinione di Passione Inter

Con il mercato estivo sempre più vicino e che nelle prossime settimane affiancherà la conquista dello Scudetto tra i principali pensieri nerazzurri, arrivare al rinnovo di contratto di Barella e Lautaro sarebbe fondamentale. Sarebbe un segnale della solidità e delle prospettive del progetto dell’Inter, intenzionata a migliorarsi nella prossima stagione.