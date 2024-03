Julio Cesar: “L’Inter non meritava di uscire, ma i ko servono”

Presente a bordocampo come inviato di Prime Video, Julio Cesar ha commentato l’eliminazione in Champions League dell’Inter per mano dell’Atletico Madrid. L’ex portiere nerazzurro ha fatto il punto sugli errori commessi dalla squadra di Inzaghi, ma poi ha cercato di consolare l’ambiente interista, provando a trarre qualcosa di positivo da quanto accaduto al Civitas Metropolitano.

Queste le sue parole:

Nel calcio c’è un detto: quando non segni, poi il calcio ti punisce. L’Inter ha avuto anche tante occasioni, chiare. Non le ha sfruttate ed è stata punita. Non meritava di uscire, ma questi k.o. servono”