Allarme Inter, quando tornano Carlos Augusto e Arnautovic

Come annunciato ufficialmente dall’Inter questo pomeriggio, Carlos Augusto e Marko Arnautovic hanno riportato due infortuni muscolari in seguito agli esami strumentali realizzati. I due nerazzurri, dunque, saranno indisponibili per la trasferta di Champions League mercoledì sera in casa dell’Atletico Madrid.

L’esterno mancino ha riportato un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra, mentre per l’attaccante si è trattato di un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Si prevede dunque uno stop decisamente più lungo per l’austriaco, rispetto a quello dell’ex Monza.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, infatti, Carlos Augusto potrebbe già tornare a disposizione per il match della prossima giornata di Serie A contro il Napoli, domenica 17 marzo a San Siro. Il brasiliano, che non è stato convocato dalla sua Nazionale, potrà in ogni caso lavorare ad Appiano Gentile durante la sosta per rimettersi totalmente in sesto.

Due settimane cruciali anche per Arnautovic, chiamato a rimanere fermo in infermeria qualche settimana in più rispetto al compagno. Per uno infortunio di questa entità, l’attaccante potrebbe aver bisogno di circa un mese per recuperare completamente. Ciò significa che l’austriaco salterà, oltre all’Atletico, anche Napoli ed Empoli al ritorno dalla sosta. L’obiettivo dello staff medico è di riaverlo tra Udinese e Cagliari del prossimo aprile.