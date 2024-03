Tegola Inter, UFFICIALE l’esito degli esami di Arnautovic e Carlos Augusto

Come previsto nei giorni scorsi, non giungono buone notizie in casa Inter dagli esami strumentali realizzati questa mattina per valutare meglio le condizioni di Marko Arnautovic e Carlos Augusto dopo gli infortuni rimediati contro il Bologna, nell’ultimo match di campionato. L’esterno brasiliano era rimasto negli spogliatoi all’intervallo per un fastidio al polpaccio, mentre il centravanti sul finale del match ha accusato un problema muscolare ai flessori della coscia destra.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dall’Inter questo pomeriggio sulle condizioni dei due calciatori: “Marko Arnautovic e Carlos Augusto si sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra per l’attaccante austriaco. Elongazione muscolare al soleo della gamba destra per l’esterno brasiliano. I due calciatori nerazzurri saranno rivalutati nei prossimi giorni”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero, sia Marko Arnautovic che Carlos Augusto salteranno sicuramente la trasferta di Madrid per il match di Champions League contro l’Atletico. Mentre il brasiliano potrebbe sperare di tornare tra i convocati per la sfida di campionato di domenica sera contro il Napoli, per l’austriaco si prevede uno stop pari a 3/4 settimane.