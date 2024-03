L’Inter incassa 150 milioni: in arrivo il maxi bottino

E’ un momento d’oro per l’Inter sia dentro che fuori dal campo. Il club nerazzurro si appresta da una parte ad alzare il ventesimo scudetto della sua storia, forte dei 16 punti di vantaggio in classifica sul Milan al secondo posto. Dall’altra, rimanendo in attesa di scoprire se riuscirà a superare l’Atletico Madrid mercoledì sera e centrare i quarti di finale di Champions League, fuori dal rettangolo di verde è in arrivo una ‘cascata’ di milioni.

Come raccontato nei giorni scorsi, l’Inter ha già raggiunto l’accordo per il nuovo main sponsor della prossima stagione per un contratto record nella storia del club. Anche in virtù dell’enorme visibilità acquisita dopo l’ultima finale di Champions League e grazie alla qualificazione al prossimo Mondiale per Club, nei prossimi mesi dovrebbe diventare ufficiale l’intesa di sponsorizzazione con Betsson Group, erede di Paramount+.

Un accordo quinquennale che porterà nelle casse dell’Inter ben 30 milioni di euro a stagione, per un totale di 150 milioni fino al 2028/29 più eventuali bonus legati al rendimento del club nerazzurro. Nonostante il divieto posto dal Decreto Dignità al mondo dello sport su “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro”, come spiegato dal commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Massimiliano Capitanio, non vi sarebbero problemi di sorta.

Questo perché l’accordo verrebbe stipulato tra l’Inter e il sito è di intrattenimento sportivo di Betsson, non riconducibile dunque a forme di pubblicità sia diretta che indiretta nei confronti di siti di scommesse. Uno sponsor che sulle maglie nerazzurre dovrebbe apparire sotto forma del marchio Betsson oppure con la scritta Betsson.Sport, relativa alle notizie sportive.

Un bottino da 150 milioni di euro in cinque anni per l’Inter che darà sicuramente ulteriore respiro alle casse nerazzurre e un contributo notevole verso la riduzione del passivo in bilancio. Senza dimenticare poi che, per la prima volta nell’era post-Covid, il club nerazzurro non avrà bisogno la prossima estate di sacrificare alcun pezzo pregiato della propria rosa sul mercato.