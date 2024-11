Allarme UFFICIALE su Arnautovic: “Ecco perché non sta giocando”

Sparito dai radar dopo aver fallito un rigore contro lo Young Boys sul risultato di parità, Marko Arnautovic potrebbe avere chance domani sera di tornare in campo nel match contro l’Arsenal. A motivare la lunga assenza dell’austriaco dal rettangolo di gioco, però, ci ha pensato quest’oggi nella conferenza stampa della vigilia Simone Inzaghi.

Il tecnico, infatti, ha spiegato che l’ex Bologna ha sofferto negli ultimi giorni un fastidioso problema ad un occhio che lo ha ostacolato. Per domani, in ogni caso, Arnautovic dovrebbe avere delle chance di tornare a giocare, come ammesso pubblicamente da Inzaghi davanti ai giornalisti.

Queste le parole del tecnico dell’Inter sul suo attaccante: “L’avreste rivisto, ma da dieci giorni ha un’infezione ad un occhio che fa fatica ad andar via. Per domani valuteremo, aveva le sue chance e questa mattina si è allenato meglio rispetto alle ultime settimane. Qua passa una settimana in cui hai problemi e salti tre partite. E’ un altro ragazzo che sta lavorando bene così come Taremi e Correa. Domani mattina faremo un allenamento leggero e poi cercherò di scegliere la formazione migliore per domani sera”.